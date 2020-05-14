Rusya hükümetinden havayolu şirketlerine 23 milyar rublelik destek paketi

Rusya'da hükümet, yeni tip koronavirüs salgınından son derece olumsuz etkilenen Rus havayolu şirketlerine 23.4 milyar rublelik (317 milyon dolar) kaynak tahsis etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatının ardından hükümet, salgından en fazla etkilenen sektörlerden biri olan havacılık sektörü için destek paketi hazırladı.

Hükümetten yapılan açıklamaya göre Rus havayolu şirketlerine, salgın kaynaklı zararlarının karşılanması için 23.4 milyar ruble ayrıldı. Şirketler, destekten yararlanabilmek için Rusya Havacılık Kurumu'na (Rosaviatsiya) başvuracak olup başvurulara azami 20 iş gün içinde yanıt verilmesi kararlaştırıldı.

Havayolu şirketleri, hükümetten alınan sübvansiyonları personel maaşlarının ödenmesi, kiralama ödemelerinin yapılması, uçak park ücretlerinin ödenmesi ve işletme faaliyetleri için kullanabilecek.

Rusya, ilk olarak ocakta Çin'le olan uluslararası uçuşları kısıtlamış, daha sonra kısıtlama Avrupa ülkelerini kapsayacak şekilde genişletilmişti.

Putin, havacılık sektörünün sorunlarının ele alındığı dünkü toplantıda dış hat uçuşlarının yüzde 90, iç hat uçuşlarının ise yüzde 88 azaldığını vurgulamıştı.

En fazla düşüşün kaydedildiği Rus devlet havayolu şirketi Aeroflot, sektörün en çok yolcu taşıyan şirketi olma unvanını özel havayolu şirketi S7'ye kaptırmıştı.