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    BİSAM raporu: Açlık sınırı 2 bin 822 lira

    © AFP 2021
    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202106161044746342-bisam-raporu-aclik-siniri-2-bin-822-lira/

    DİSK-Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi'nin (BİSAM) hazırladığı rapora göre Mayıs ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 822 lira oldu. Açlık sınırının 18 yılda 6 kat arttığını ortaya koyan araştırmaya göre, yoksulluk sınırı da 9 bin 762 lira olarak belirlendi.

    DİSK-Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), Açlık Ve Yoksulluk Sınırı Mayıs 2021 Dönem Raporu'nu yayımladı.

    Rapora göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 2 bin 822 TL oldu.

    T24'ün ANKA'dan aktardığı habere göre bu harcama tutarı sadece gıda için yapılması gereken minimum tutar olduğuna dikkat çekilen raporda, "Açlık sınırı üzerinden hane halkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 9 bin 762 TL olarak gerçekleşmiştir" denildi.

    '18 yıllık zaman zarfında açlık sınırı 5.91 kat arttı'

    Raporda, 2003 yılının Mayıs ayında 4 kişilik bir ailenin günlük minimum 15.9 TL’ye sağlıklı beslenebildiği, bugün ise sağlıklı beslenmek için gerekli minimum miktarın 94.1 TL olduğu belirtilerek, "18 yıllık zaman zarfında açlık sınırı 5.91 kat arttı. Aynı dönemde enflasyondaki artış ise 5.37 kat oldu. Açlık sınırındaki artış genel enflasyonda yaşanan artıştan daha fazla oldu" cümlelerine yer verildi.

    'İstanbul'da açlık sınırı 2 bin 982 lira'

    Araştırma kapsamında üç büyük ile ait Mayıs 2021 dönemi açlık sınırı verileri de hesaplandı. Buna göre İzmir'de açlık sınırı 3 bin 43 lira olarak belirlendi. İzmir'i, İstanbul 2 bin 982 liralık açlık sınırı ile takip ederken Ankara'da ise açlık sınırı 2 bin 771 lira olarak tespit edildi.

    'Ücretsiz izine çıkartılan bir işçi aylık bin 431 liraya geçimini sağlamak durumunda'

    Raporda, koronavirüs salgını sürecinde ücretsiz izne gönderilenlere yönelik başlatılan Nakdi Ücret Desteği (Ücretsiz İzin Ödeneği) miktarının günlük 47.70 lira olduğuna dikkat çekilerek şöyle denildi:

    "Koronavirüs salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, 4447 sayılı kanunun (İşsizlik Sigortası Kanunu) geçici 24. maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ve İŞKUR tarafından Nakdi Ücret Desteği (Ücretsiz İzin Ödeneği) yapılmaktadır. 2021 yılı için ise günlük nakdi ücret desteği miktarı, günlük 47.70 liradır. Buna göre ücretsiz izine çıkartılan bir işçi aylık bin 431 liraya geçimini sağlamak durumundadır. Bu tutar açlık sınırının yaklaşık yarısıdır. Asgari geçim indirimi ile beraber, 2 çocuklu, eşi çalışmayan bir asgari ücretli, eline geçen 2 bin 960 TL ile ancak 9 gün ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Buna göre asgari ücretli 9 günlük ücrete 1 ay çalışıyor."
    Etiketler:
    Ücretsiz İzin Ödeneği, Ücret, Nakdi Ücret Desteği, İzmir, Ankara, ANKA, İstanbul, Yoksulluk sınırı, Yoksulluk, Açlık, Açlık sınırı
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