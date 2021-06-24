Motorine 22 kuruş zam: Pompaya yansımayacak

Mayıs ayında yapılan ÖTV düzenlemesinden sonra litre fiyatı 67 kuruş artan motorine, düzenlemenin ardından üçüncü zam geldi. Bu geceden geçerli olmak üzere motorine 22 kuruş zam gelecek, fiyat artışı pompaya yansımayacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesabından, motorine zam geleceğini açıkladı.

Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi



24/06/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Motorinde 22 KRŞ/LT



Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır. — EPGİS (@trepgis) June 23, 2021

​Açıklamaya göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 22 kuruş zam gelecek. Gelen zam pompa fiyatlarına yansımayacak.

20 Mayıs’ta akaryakıt ürünlerinden yapılan ÖTV düzenlemesinin ardından benzine 55, motorine 67, LPG’ye ise 35 kuruş litre başına zam gelmişti.

Düzenlemenin yarattığı fiyat artışından sonra motorine eşel mobil sistem gereği ÖTV’den karşılanan litre başına 36 kuruş daha zam geldi. Bugün gelen 23 kuruş zam ile birlikte ÖTV düzenlemesinin ardından toplam 58 kuruş pompaya yansımayan zam uygulanmış oldu. Motorinde devletçe karşılanan ÖTV 1,91 TL’ye ulaştı.