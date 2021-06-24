UBS, yıl sonu dolar tahminini 9.30'a yükseltti

UBS, Fed’in giderek şahinleşen tutumunu, cari açığın ve devam eden salgın risklerini dikkate alarak dolar/TL beklentilerini yukarı yönlü revize etti.

İsviçre merkezli finans devi UBS, para politikası patikasındaki belirsizliklerin daha fazla değer kaybına neden olabileceğini belirterek yıl sonu Dolar/TL tahminini 9.00’dan 9.30’a çıkardı.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, UBS Analisti Tilmann Kolb’un hazırladığı araştırma raporunda 2021’in üçüncü çeyreğinin sonunda dolar/TL tahminini 8.80’den 9.00’a çıkarırken 2022’nin ikinci çeyreği için tahminini 9.40’tan 9.70’e çıkardı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) giderek şahinleşen tutumunun, cari açığın ve devam eden salgın risklerinin de Türk Lirası için görümü kötüleştirdiğini belirten banka, politika yapımındaki temel gelişmelerin TL’yi destekleyebileceğini de belirtti.