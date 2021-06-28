Euro/dolar'da kısa pozisyonlar 2 yılın zirvesinde

Doların güçleneceğine dair beklentilerle beraber euro/dolar'da kısa pozisyonlar Şubat 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Fed'in faiz artırımına dair beklentiler üzerine yatırım yapmak için spekülatörler tarafından tercih edilen Euro/Dolar vadelilerinde Mart 2020’den bu yana en büyük haftalık satış gerçekleşti.

BloombergHT'nin aktardığına göre, euro/dolar kontratlarındaki kısa pozisyonlar ise Şubat 2019’dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Bloomberg Dolar Spot Endeksi, Fed toplantısından bu yana hızlı bir şekilde yüzde 1.7 yükselerek 1.136 seviyesine gelirken 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi yüzde 1.52 seviyesinde bulunuyor.

Fed’den gelen şahin yorumlar ve planlanandan erken gelebilecek faiz artırımına dair beklentiler artarken Avrupa Merkez Bankası güvercin tutumunu hala sürdürüyor. Bu da doların ileride euro karşısında daha da güçleneceğine dair beklentileri artırıyor.