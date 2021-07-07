Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Geçmişte sabit bir rakam üzerinden belirlenen bedelli askerlik tutarı, kalıcı bedelli uygulamasına geçilmesiyle memur maaş katsayısına endekslendi. 2011 yılında 30 bin lira, 2014’te 18 bin lira, 2018 yılında da 15 bin lira olarak belirlenen bedelli askerlik tutarı, son yasayla altı ayda bir artıyor.

Bedelli askerliği kalıcı hale getiren kanun 26 Haziran 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. 26 Haziran 2019 tarihinde 31 bin 343 TL olan bedelli tutarı, 1 Temmuz 2019 tarihinde 33 bin 230 liraya yükseldi.

Habertürk gazetesinden Ahmet Kıvanç'ın haberine göre 2020’nin ilk yarısında 35 bin 54 TL, ikinci yarısında 37 bin 70 TL olan bedelli tutarı bu yılın ocak – haziran döneminde 39 bin 788 TL olarak uygulandı. Bedelli tutarı, 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere de 43 bin 150 liraya çıktı.

Yasanın çıkartıldığı tarihte bedelli askerlik tutarının 31 bin 343 TL olduğu dikkate alınırsa, o tarihten bu yana olan iki yıllık dönemdeki artış yüzde 38 oldu.

Yıllara göre bedelli askerlik tutarları:

- 2011: 30.000 TL

- 2014: 18.000 TL

- 2018: 15.000 TL

- 2019 Haziran: 31.343 TL

- 2019 Temmuz - Aralık: 33.230 TL

- 2020 Ocak - Haziran: 35.054 TL

- 2020 Temmuz - Aralık: 37.070 TL

- 2021 Ocak - Haziran: 39.788 TL

- 2021 Temmuz - Aralık: 43.150 TL

Yurt dışında yaşayan ve dövizle bedelli askerlik yapmak isteyenler ise ödemelerini döviz ile yaparak bu uygulamadan faydalanabiliyor. Dövizle bedelli askerlik ücreti TL karşılığı ücretin döviz cinsinden hesaplanması ile yapılıyor. Bu durumdaki kişiler ücreti yatıracakları günün kuruna denk tutarı bedelli askerlik için yatırmaları gerekiyor.

Yoklama kaçakları bedelliden yararlanamıyor

7179 Sayılı Asker Alma Kanunu’nun 9. maddesinin 6. bendine göre, yoklama kaçağı olanlar bedelli askerlik hakkından yararlanamıyorlar. Kanunun bu hükmü, hem kanun çıktığı tarihteki hem de sonraki dönemde yoklama kaçağı durumuna düşenlerin bedelli askerlik yapmasını yasaklıyor.