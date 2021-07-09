Çin'de yeni kripto para düzenlemesi: Binance yasaklandı

Çin, kripto para borsası Binance'ı yasaklı listesine aldığını açıkladı.

Erişimi kısıtlayan harika güvenlik duvarı, bir sanal özel ağ (VPN) hizmeti kullanılarak atlanabilir.

Geçen aydan bu yana, Çin'deki kripto para kullanıcıları, olası sansür raporları arasında Baidu (NASDAQ:BIDU), Weibo (NASDAQ:WB), Zhihu ve Sogo gibi Çin internet hizmetlerinde popüler kripto para borsalarına erişemedi. Ancak Binance'in rakipleri Huobi ve OKEx, Çin'de hala çalışır durumda.

Çin hükümeti, sermaye çıkışlarını kontrol etmek amacıyla 2017'den beri kripto para birimi düzenlemelerini sıkılaştırıyor. Dünyanın en büyük borsasının merkezi başlangıçta Çin'deydi ancak 2017 kripto yasağı nedeniyle başka bir yere taşındı.

Binance'in kara listeye alınması, Çin hükümetinin kripto paraları kontrol etme hamlesinin bir parçası. Binance de ayrıca, dünya çapında ciddi incelemelerle karşı karşıya. Birden fazla İngiltere bankası, Binance'a yapılan ödemeleri engelledi.

Bu arada, Bitcoin ve diğer kripto para birimleri, Çin dışındaki ve içindeki yatırımcılar ve tüccarlar arasında fiyat baskısı yaratan endişelerle karşı karşıya kalmaya devam ediyor.

Kripto para piyasaları son 24 saatte değer yüzde 2.2 değer kaybı yaşadı ve kripto paraların piyasa değeri 1.42 trilyon dolara indi.

Öte yandan Bitcoin'deki değer kaybı yüzde 1'in altında kaldı. BTC'nin fiyatı 32 bin 966 dolar olurken piyasa hakimiyeti yüzde 43 seviyelerinde seyrediyor.

Ethereum'daki değer kaybı ise yüzde 4.6 oldu. ETH'nin fiyatı 2 bin 120 dolar seviyelerine indi.

Ripple'daki düşüş yüzde 3 oldu. XRP'nin fiyatı 61 cent oldu.

Dogecoin yüzde 7 değer kaybı yaşadı. DOGE'un fiyatı 20 cent oldu.