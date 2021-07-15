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    TBMM Genel Kurulu

    Torba teklif komisyondan geçti: 75 TL’lik asgari ücret desteği geliyor

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    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202107151044969996-torba-teklif-komisyondan-gecti/

    Torba yasa teklifi komisyonda yapılan eklemelerle kabul edildi. Buna göre 2021 yılının tamamı için 75 TL’lik asgari ücret desteği verilecek. Asgari ücret desteği toplu sözleşmeli yerlerde brüt 7 bin 920 TL’ye kadar uygulanacak. Faizsiz finansman şirketlerinin tasfiyesinde de TMSF yetkili olacak.

    Ekonomide birçok alanda yeni düzenlemeler getiren torba yasa teklifi komisyonda yapılan eklemelerle kabul edildi. Torba teklifin görüşmeleri sırasında AK Partili vekillerin imzasıyla verilen ve kabul edilen önergeyle, 2021 yılının tamamı için 75 TL’lik asgari ücret desteği verilecek.

    Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, asgari ücret desteği toplu sözleşmeli yerlerde brüt 7 bin 920 TL’ye kadar uygulanacak. Yetkililer, geriye dönük olarak da mahsuplaşma yapılacağını belirtiyor. Komisyona düzenlemeyle ilgili bilgi veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem 2016 yılından bu yana uyguladıkları asgari ücret desteğinin bu yıl da maddeyle yürürlüğe gireceğini söyledi.

    Desteğin günlük 2.5 lira olacağını belirten Erdem, 2020 yılında kapsam giren asgari ücretli sayısının 17.3 milyon olduğunu da sözlerine ekledi. İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ise, önergeyi desteklediklerini ifade etti. Usta, “Çünkü burada sadece bunu işveren desteği diye düşünmeyelim, bunun bir tarafı da işçidir nihayetinde” diye konuştu.

    © AA / Murat Kula
    Yeni torbadan asgari ücrete destek çıkabilir
    Komisyonda söz alan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da, 6 aydır gündeme gelmesini bekledikleri maddenin gündeme gelmesinden dolayı memnun olduklarını belirtti.

    Görüşmeler sırasında kabul edilen bir diğer düzenlemeyle de tasarruf finansman şirketlerinin tasfiyesini TMSF yürütecek. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül, “Yaklaşık 21 şirketin mali durumları itibarıyla problemli olduğu anlaşılıyor. BDDK’nin girdiği hesaplar çerçevesi içerisinde kasalarında yeterince para olmadığı.

    Toplam bu sektörde 387 bin mudi var. Tasfiye konusunda uzmanlaşmış TMSF’ye devir suretiyle oradaki buradaki mağduriyetin minimize edilmesi için çaba sarf edilecek” diye konuştu. Gül, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın “Şimdi de bu evim şirketlerinin skandalıyla karşı karşıyayız. 387 bin korkunç bir rakam. Bunların kaçı mağdur?” sorusuna ise, “Mağdur olma ihtimali aşağı yukarı yüzde 10’u, 40 bin civarında” yanıtını verdi.

     

    İş dünyasından teşekkür

    Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücret desteğine ilişkin düzenlemenin kabul edilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Akkol, “Tüm süreç güzel bir noktaya bağlandı ve asgari ücret desteği kabul edildi. Yapıcı çağrılarımıza yanıt veren başta Cumhurbaşkanımız Erdoğan olmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Vedat Bilgin’e, bakanlarımıza, komisyon üyesi vekillerimize ve bürokratlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

    Etiketler:
    Yasa teklifi, yasa, Asgari ücret, TBMM, Torba yasa
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