Dolar/TL 8.60'ın üzerini gördü

Para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve artan salgın vakaları küresel piyasalarda risk iştahını zayıflattı. Doların küresel çapta değerlenmesi içerde TL'nin de güç kaybetmesine neden oldu.

Dolar/TL, yüzde 1 yükselişle 8.60 seviyesine çıktı. Geçen hafta 8.48 seviyelerine kadar inen ve ardından 8.50'nin üzerinde dengelenen kur, yurtdışı etkisiyle 8.60 seviyelerine geldi.

Yeni hafta başlangıcında küresel risk iştahındaki zayıflamanın etkileri görülüyor. Para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve artan salgın vakaları küresel piyasalarda risk iştahını zayıflattı. Doların küresel çapta değerlenmesi içerde TL'nin de güç kaybetmesine neden oldu.

Petrol ve altın düşüşte

Geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0.9 değer kaybıyla 1.812,3 dolara gerileyen altının ons fiyatı, bugün önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 1.804 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrolün varili yüzde 1.5 düşüşle 72.40 dolar seviyelerine geriledi.

Düşüşte, salgında özellikle delta varyantından kaynaklı vaka sayılarında görülen artışın talep görünümünü olumsuz etkileyeceği endişeleri ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun ağustos ayı itibariyle üretimi artırma kararının ardından artan arz fazlası endişeleri etkili.