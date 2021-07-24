Borsada işlem hacmi rekoru

Borsa İstanbul'da hisse senedi piyasası işlem hacmi 5,2 trilyon lira ile tarihi rekor seviyeye ulaştı.

Borsa İstanbul'da hisse senedi piyasası işlem hacmi geçen yılın aynı dönemine göre 2.5 kat artarak 5.2 trilyon lira ile tarihi rekor seviyeye ulaştı.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nce açıklanan aracı kurum verilerine göre, hisse senedi işlem hacminin rekor kırmasında en büyük etken 'yerli yatırımcı' oldu.

Yerli yatırımcıların hisse senedi işlem hacimleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 145 artarak 3.8 trilyon liraya çıktı.

Yabancı yatırımcıların işlem hacmi ise yüzde 157 artarak 1,4 milyar liraya ulaştı.

Bu yılın ilk çeyreği itibarıyla, işlem hacminin yüzde 74’ü yerli yatırımcılar, yüzde 26’sı ise yabancı yatırımcılar tarafından gerçekleştirildi.