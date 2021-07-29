Buca Metrosu'na Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan 125 milyon euro kredi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kendi kaynaklarıyla inşa edeceği Buca Metrosu için ilk kredi sözleşmesi Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile imzalandı.

Hazine garantisiz, 4 senesi anapara geri ödemesiz olmak üzere toplam 12 yıla uzanan vadeye, 6 aylık Euribor artı yüzde 3.20 faiz oranına sahip 125 milyon euro tutarındaki dış finansmanın sözleşmesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile EBRD Altyapı Sektör Direktörü Sue Barrett tarafından eş zamanlı olarak imzalandı.

Sözcü’nün haberine göre, Başkan Tunç Soyer, 1 milyar 70 milyon euroluk bütçesiyle İzmir tarihinin en büyük yatırımı olacak Üçyol-Buca Metrosu için 1.5 yılı aşkın süredir azim ve kararlılıkla çalışılarak 125 milyon euroluk proje finansmanına imza atmış olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.