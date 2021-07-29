Bakan Elvan: Türk lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresini eylül sonuna kadar uzatıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Türk Lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresini eylül ayı sonuna kadar uzatıyoruz" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türk Lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresinin eylül ayı sonuna kadar uzatılacağını bildirdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunana Elvan, "Böylece Türk Lirası mevduatların cazibesini artırmaya ve ters dolarizasyonu desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türk Lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresini Eylül ayı sonuna kadar uzatıyoruz.



Böylece Türk Lirası mevduatların cazibesini artırmaya ve ters dolarizasyonu desteklemeye devam edeceğiz. — Lütfi Elvan (@lutfielvan) July 29, 2021

​Bakan Elvan, bir önceki paylaşımında da "Salgından olumsuz etkilenen sektörlerimizi desteklemek amacıyla; konaklama, yeme-içme, ulaşım, işyeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz. Esnafımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun" duyurusunu yapmıştı.