2017’nin en stil sahibi ünlüleri açıklandı

Sputnik, Vogue’nin listesine girmeyi başaran bazı ünlülerin fotoğraflarını derledi.
Dünyaca ünlü İngiliz moda dergisi Vogue, 2017 yılının en stil sahibi ünlüleri listesini yayınladı. Pek çok ülkede farklı dillerde yayın yapan derginin hazırladığı sıralamada 2017 yılında tüm dünyanın konuştuğu ve tarzıyla adından en çok söz ettiren ünlü oyuncu, şarkıcı ve modeller yer aldı.
Sputnik, Vogue’nin listesine girmeyi başaran bazı ünlülerin fotoğraflarını derledi.
Çin'in kuzeydoğusu ile Rusya’nın Primorskiy bölgesini kapsayan Mançurya bölgesinde 14. Güzellik Elçisi Uluslararası Yarışması’nın finali gerçekleşti. Rusya, Çin ve Moğolistan’dan toplam olarak 60 güzelin katıldığı yarışmada birinciliği İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin kuzeydoğusundaki Hulunbuyir kentinden üniversite öğrencisi Sı Bin kazandı.
Dünyadaki en zengin 500 kişi 2017'de servetlerine 1 trilyon dolar daha ekledi.
MXD isimli sanat grubu, 2046 yılında Rusya’da yaşamın nasıl olabileceği sorusundan yola çıkarak yeni bir fotoğraf projesine imza attı.
George Clooney’den Mark Zuckerberg’e, Irina Shayk’ten Serena Williams’a dünyadan pek çok ünlü 2017 yılında bebeklerine kavuştu.
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