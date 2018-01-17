Filipinler'in en büyük yanardağı patladı

Bir süredir halkı tedirgin eden Filipinler'in en büyük yanardağı Mayon patladı.
İspanya'da beş asırdır devam eden 'Las Luminarias' etkinliği kapsamında, San Bartolome de Pinares kasabasında atlar ateşten atlatılarak 'arındırıldı'.
Filipinler'deki Mayon Yanardağı patlamaya başladı. Yakınlarında yaşanan sakinler tahliye edilirken turistler için de uyarılarda bulunuldu.
1955'de başlayıp 1973'te son bulan Kuzey Vietnam, Güney Vietnam ve ABD arasında yaşanan Vietnam Savaşı, 20. yüzyılın ikinci yarısının en büyük ve kanlı askeri çatışmalarından biri olarak kabul ediliyor.
Uluslararası Rus Akrobasi ustaları ve harika ‘Maugli Çocuk Grubu’ sömestr tatilinde İstanbullular ile buluşacak. Uluslararası Rus Akrobasi Grubu unutulmaz bir gösteri ile ilk kez 25-28 Ocak tarihleri arasında TİM Show Center’da olacak. Gösteride ‘kemiği olmayan insanlar’ olarak anılan Avatar Kızlar da yer alacak.
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