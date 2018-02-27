Dünyanın farklı ülkelerinde yaratıcılığın sınırlarını zorlayan heykeller

Dünyanın farklı ülkelerindeki en yaratıcı ve sıra dışı heykel sanatı örnekleri, Sputnik’in seçkisinde.
Günümüz heykel sanatçıları, sanatta geleneksel alışkanlıkları yerle bir ederek sıradışı eserler üretmekten çekinmiyor. Hareketsiz olmalarına rağmen her biri canlı bir figürü ya da eylemi yansıtan bu eserler, turistlerin yoğun ilgisini görüyor.
Dünyanın farklı ülkelerindeki en yaratıcı ve sıra dışı heykel sanatı örnekleri, Sputnik’in seçkisinde.
Dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından biri olan 2018 Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışması'nda finale kalan fotoğraflar belli oldu. Program kapsamında, yarışmanın kategorilerinde finale kalanlardan geçen yılın en iyi çağdaş fotoğrafları tespit edilip ödüllendiriliyor. Açıklanan final listesinde 2 Türk fotoğrafçı da yer aldı.
İstanbul Büyükşehir Beyediyesi ekiplerince Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne saksı içerisinde 18 manolya ağacı yerleştirildi.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cem Yılmaz'ın Arif V 216 filminde, uzaydan gelen Pertev'in pili bittiğinde imdadına patatesin yetiştiğini belirterek, Yılmaz'ın milyonlara, patatesin ne kadar özel ve önemli bir ürün olduğunu duyurduğunu söyledi.
ABD’li ünlü boksör Mike Tyson, Rusya’nın Yekaterinburg kentini ziyaret etti. Ziyaret sırasında bir karma dövüş maçı izleyen ve bir dövüş akademisine giden Tyson, Rusya halkı için ‘duyarlı ve nazik’ ifadelerini kullandı.
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