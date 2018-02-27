Dünyanın farklı ülkelerinde yaratıcılığın sınırlarını zorlayan heykeller

Günümüz heykel sanatçıları, sanatta geleneksel alışkanlıkları yerle bir ederek sıradışı eserler üretmekten çekinmiyor. Hareketsiz olmalarına rağmen her biri canlı bir figürü ya da eylemi yansıtan bu eserler, turistlerin yoğun ilgisini görüyor.