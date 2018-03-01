Rusya’da Kediler Günü kutlanıyor

Tıpki insanlar gibi kedilerin de hoşlandığı birçok uğraşı ve hobisi var. Sputnik, kedilerin boş zamanlarında ne yaptığını gösteren fotoğrafları derledi.
Birçok ülkede 17 Şubat’ta kutlansa da Rusya’da Kediler Günü 1 Mart’ta kutlanıyor.
Tıpki insanlar gibi kedilerin de hoşlandığı birçok uğraşı ve hobisi var. Sputnik, kedilerin boş zamanlarında ne yaptığını gösteren fotoğrafları derledi.
Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), genel hizmet, çevik kuvvet, koruma hizmetleri, deniz polisi, bisikletli polis ile çarşı ve mahalle bekçilerinin kıyafetlerinde değişikliğe gidildi.
Muğla Bodrum'daki bir turistlik tesise 6 yıl önce getirilen Bihter ve Behlül isimli deve kuşları, bölgede yaşayan insanların sevgilisi oldu.
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Dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından biri olan 2018 Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışması'nda finale kalan fotoğraflar belli oldu. Program kapsamında, yarışmanın kategorilerinde finale kalanlardan geçen yılın en iyi çağdaş fotoğrafları tespit edilip ödüllendiriliyor. Açıklanan final listesinde 2 Türk fotoğrafçı da yer aldı.
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