DHA: Raco'ya operasyon başlatıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 20 Ocak'ta Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor. DHA'nın haberine göre Afrin içindeki Raco bölgesine de operasyon başlatıldı.
Doğan Haber Ajansı (DHA) Afrin'e yönelik harekat kapsamında Raco bölgesine opersayon başlatıldığını duyurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 20 Ocak'ta Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor. DHA'nın haberine göre Afrin içindeki Raco bölgesine de operasyon başlatıldı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kedi Araştırma Merkezi'nde koruma altında bulunan ve çiftleştirilen Van kedileri, doğum yapmaya başladı. Doğum odalarına alınan ve büyük bir titizlikle kontrol edilen gebe kedilerden 4'ü, 15 yavru doğurdu.
Birçok ülkede 17 Şubat’ta kutlansa da Rusya’da Kediler Günü 1 Mart’ta kutlanıyor.
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