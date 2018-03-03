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    Türkiye'nin gazozları bu müzede sergileniyor

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    • Türkiye'nin gazozları bu müzede sergileniyor
    • Türkiye'nin gazozları bu müzede sergileniyor
    • Türkiye'nin gazozları bu müzede sergileniyor
    • Türkiye'nin gazozları bu müzede sergileniyor
    • Gazoz
    © AA/ Selçuk Kızıldağ
    Eskişehir'de gazoz, pişmiş toprak düdük ve çizgi roman temalarıyla oluşturulan müze, insanları geçmişe götürüyor.

    Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce oluşturulan Yunus Emre Kültür Merkezi Gazoz Kafe Müze'de çoğu dolu 500 eski gazoz şişesi bulunuyor.

    Herhangi bir ticari amaç gütmeyen müzenin kafesinde oturan ziyaretçiler hem eski çizgi romanları okuyabiliyor hem de memlekete özgü üretilen gazozları inceleyebiliyor.

    Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, bazıları dolu 500 eski gazoz şişesi, düdük ve çizgi romanla oluşturduğu müze ile geçmişin çocukluk hatıralarını bugüne taşıyor.

    Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce oluşturulan Yunus Emre Kültür Merkezi Gazoz Kafe Müze'de çoğu dolu 500 eski gazoz şişesi bulunuyor.

    Etiketler:
    Gazoz, Tuğçe Edizgil, Eskişehir, Türkiye
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