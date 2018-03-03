Türkiye'nin gazozları bu müzede sergileniyor

Hindistan'da 'renklerin festivali' olarak bilenen Holi Festivali binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Hem baharın gelişini kutlamak hem de ruhunu arındırıp huzur bulmak için her yıl yapılan festival, bu kez Mathura kentinde bulunan Nandgaon köyündeki Nandbaba Tapınağı'nda kutlandı.