TSK ve ÖSO, Raco'da

AA'nın aktardığına göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in stratejik öneme sahip Raco belde merkezine girerek bölgenin büyük bölümünü kontrolüne aldı. Belde merkezinde çatışmaların ise sürdüğü bildirildi.
TSK ve ÖSO'nun Afrin'in Raco belde merkezini ele geçirdiği duyuruldu.
AA'nın aktardığına göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in stratejik öneme sahip Raco belde merkezine girerek bölgenin büyük bölümünü kontrolüne aldı. Belde merkezinde çatışmaların ise sürdüğü bildirildi.
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Doğan Haber Ajansı (DHA) Afrin'e yönelik harekat kapsamında Raco bölgesine opersayon başlatıldığını duyurdu.
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