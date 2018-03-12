2018 Yılının En İyi Kuş Fotoğrafçısı Yarışması’nın finaline kalanlar

Yarışmanın finaline kalan fotoğraflardan bazıları, Sputnik’in galerisinde.
İngiliz Kuşbilimcileri Vakfı ile Doğa Fotoğrafçıları Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği “Yılın Kuş Fotoğrafçısı” yarışmasının bu yılki finalistleri açıklandı. Binlerce fotoğrafçının katıldığı yarışmanın kazananı Nisan ayında belli olacak.
Yarışmanın finaline kalan fotoğraflardan bazıları, Sputnik’in galerisinde.
9 Mart’ta Endonezya’nın Jakarta kentinde 2018 Endonezya Güzeli yarışmasının finali düzenlendi. Ülkenin dört bir yanından 30’dan fazla güzelin katıldığı yarışmada jüri üyeleri yarışmacıların hem güzellik ve zarafetini hem de sanat alanındaki yeteneklerini değerlendirdi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Akçalı köyünde vatandaşlar, telefon çekmeyen köylerine baz istasyonunun kurulmasını halay çekerek kutladı.
Liberal Yabloko (Elma) Partisi lideri 65 yaşındaki Grigoriy Yavlinskiy, Rusya’da 18 Mart’ta yapılacak başkanlık seçimlerine dördüncü kez adaylığını koydu.
Taksiciler, Birleşik Taksi Şoförleri Derneği tarafından internet üzerinden hizmet veren Uber'e erişimin engellenmesi talebiyle açılan davanın duruşması öncesi, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde tepki için bir araya geldi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)