Rusya'daki AVM yangınından görüntüler

Türkiye'nin önemli tarihi ve turistik mekanlarından Sümela Manastırı'nda, 2.5 yıldır süren restorasyon çalışması sırasında daha önce kuzey çatının üst sağ yamacında gizli geçitle ulaşılan alanın ortaya çıkarılmasının ardından bu kez de 'çile odaları' adı verilen yeni alanlar gün yüzüne çıkarılıyor.