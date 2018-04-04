Özel desenli 'yüzen ofis' ilgi çekiyor

Fenerbahçe Marina'da bulunan Hedef Yelken'e ait desenli tekne, marinadan geçenlerin dikkatini çekiyor. Mavi, kırmızı ve turuncu desenli teknede yelken eğitimi veriliyor. Tekne aynı zamanda Türkiye'deki ilk 'yüzen ofis' olma özelliği taşıyor.
Üstyurt Platosu, Orta Asya'nın batısında Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın topraklarında yer alıyor.
Alçak Dünya yörüngesinde 1986 yılından 2001 yılına kadar kalan uzay istasyonu Mir'de 6 ay kalan Rus kozmonot Aleksandr Lazutkin, eşi Lyudmila Vladimirovna Gorodnizkaya ile birlikte Kapadokya'yı gezdi. Rus kozmonot "Sanki bir başka gezegene gelmiş gibiyim" dedi.
Her sene 2 Nisan'da farklı etkinliklerle gündeme getirilen Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler ile Fatih Sultan Mehmet köprüleri (FSM), Galata ve Beyazıt Yangın kuleleri mavi ışıklara büründü.
Dünyanın dört bir yanında doğal güzelliğiyle ve müthiş geometrisiyle hayranlık uyandıran çok sayıda yer bulunuyor.
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