Özel desenli 'yüzen ofis' ilgi çekiyor

Hedef Yelken'in ortağı Levent Özgen, "Biz bu işe başladığımızda apartman dairesinde bir ofis tuttuk. Zaman içinde gördük ki, biz bu işi denizin üzerinde yapsak, talebeleri direkt denizin üzerine getirsek, ofis olarak denizin üzerinde otursak daha verimli ve cana yakın olacak. Onun için bu tekneyi yapmaya karar verdik. Renkleri ve desenleri bu sene ortaya çıkardık. Daha önce daha donuk renkler vardı. Tekne çok dikkat çekiyor. Kimisi 'çirkin' diyor, kimisi 'bu nedir?' diyor. Bu sayede birçok insan bizi ziyarete geldi, bayağı ilgi topladı" dedi.