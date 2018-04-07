En güzel Avrupa şehirlerinin çirkin yüzü

Avrupa’nın aşk ve moda başkenti olarak anılan Paris’in en büyük sorunlarından biri, evsizlerin oranı. Çok sayıda 'profesyonel' dilenci, ülkeye para kazanmak için gelen mülteci veya otel masraflarından kaçınmak isteyen macerasever turistlere Paris’in neredeyse her yerinde rastlanılabilir.