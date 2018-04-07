En güzel Avrupa şehirlerinin çirkin yüzü

Paris, Londra, ve turistlerin vazgeçilmezleri arasında yer alan başka Avrupa şehirlerinin görülmeyen yüzleri, Sputnik’in galerisinde.
Güzellikleriyle öne çıkan ve dünyanın dört bir yerinden milyonlarca turist tarafından ziyaret edilen Avrupa şehirlerinin çirkin, hatta korkutucu bir yüzü de var.
Paris, Londra, ve turistlerin vazgeçilmezleri arasında yer alan başka Avrupa şehirlerinin görülmeyen yüzleri, Sputnik’in galerisinde.
Irak’ın Musul kentinin 30 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Maklub Dağı`nda her yıl Nisan ayının ilk haftasında düzenlenen geleneksel Kürt kültür festivali bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.
Rusya’ya bağlı Kafkasya cumhuriyetleriden Kuzey Osetya, doğal güzellikleri, mimari anıtları ve pitoresk doğasıyla turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.
20. yüzyılın önemli fotoğrafçılarından biri olarak bilinen, çok sayıda prestijli uluslararası ödüle layık görülen Rus fotoğrafçı Yuriy Abramoçkin, 4 Nisan’ı 5 Nisan’a bağlayan gece hayata göz yumdu.
Beşiktaş Kulübü ve Lenovo iş birliğiyle oluşturulan oyun alanı 'Lenovo Game On', Vodafone Park'ta açıldı.
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