2018 Belarus Güzeli Yarışması seçmelerinden renkli kareler

300 finalistin belirlendiği etkinlikten en dikkat çekici kareler, Sputnik’in galerisinde.
Belarus’un bu yılki güzelinin seçileceği Belarus Güzeli (Miss Belarus) Yarışmasının finali için başkent Minsk’te seçmeler gerçekleştirildi. Seçmelere ülkenin çeşitli bölgelerinden 700 güzel katıldı.
300 finalistin belirlendiği etkinlikten en dikkat çekici kareler, Sputnik’in galerisinde.
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan ve halk arasında 'Kral Kızı' adıyla bilinen yaklaşık 2 bin yıllık Basilica Therma Roma Hamamı'nın tanıtımını yapmak, ülke ve dünya turizmine kazandırmak amacıyla Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, açık havadaki antik termal havuzda yüzdü.
Muş'un Varto ilçesinde granit ve mermer işletmecisi Bayram Çetinkaya, mezar taşı için ilginç bir kampanyaya imza attı. Ölmeden önce mezar taşını yaptıranlara yüzde 50 indirim uygulayan Çetinkaya, fiyatların 800 liradan başlayıp, 18 bin liraya kadar çıktığını söyledi.
18 Nisan günü, tüm dünyada Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi’nin (orijinal ismiyle ICOMOS- International Council of Monuments and Sites) öncülüğünde Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü ya da daha kısa ismiyle Dünya Kültür Mirası Günü olarak kutlanıyor.
İETT tarafından yapılan elektrikli, sürücüsüz araca dönüştürülen nostaljik tramvay görücüye çıktı.
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