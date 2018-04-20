Moskova'da Avrupa’nın en yüksek seyir terası ziyarete açıldı

Camdan bir duvarla çevrelenmiş seyir terası, ziyaretçilerine 360 derece panoramik görüş imkanı sağlıyor.
Sputnik, Panorama-360 seyir terasının açılış töreninden görüntüleri derledi.
Rusya’nın başkenti Moskova’da Avrupa'nın en yüksek seyir terası olma özelliği taşıyan Panorama-360 isimli seyir terası ziyarete açıldı. Seyir terası, Moskova-City uluslarararası iş merkezinin alanında bulunan, yüksekliği 374 metre olan Federasyon Doğu Kulesi'nin 89. katında yer alıyor.
Camdan bir duvarla çevrelenmiş seyir terası, ziyaretçilerine 360 derece panoramik görüş imkanı sağlıyor.
Sputnik, Panorama-360 seyir terasının açılış töreninden görüntüleri derledi.
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