Kızıl Meydan’daki Zafer Geçidi’nin gece provası

Kızıl Meydan’da 9 Mayıs Zafer Geçidi’nin gece provası yapıldı. Provaya katılan askeri teçhizat arasında Tigr askeri otomobiller, BTR-82A zırhlı piyade araçları, İskander-M ve Yars füze sistemleri, Pantsir-S hava savunma füze ve topçu sistemi, S-400 hava savunma füze sistemi, Tayfun-K yüksek korumalı zırhlı otomobiller ve diğer araçlar yer aldı.
Sovyet ordusunun Nazi güçlerini yenilgiye uğratmasının kutlandığı 9 Mayıs Zafer Bayramı'nda Kızıl Meydan'da düzenlenecek askeri geçit töreninde 13 bin asker, 159 tür silah ve askeri teçhizat ve 75 hava aracı yer alacak.
Sputnik, Kızıl Meydan’daki gece provasından fotoğrafları derledi.
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