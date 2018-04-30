Liselilerden '15 Temmuz Demokrasi Zaferi' etkinliği

Kızıl Meydan’da 9 Mayıs Zafer Geçidi’nin gece provası yapıldı. Provaya katılan askeri teçhizat arasında Tigr askeri otomobiller, BTR-82A zırhlı piyade araçları, İskander-M ve Yars füze sistemleri, Pantsir-S hava savunma füze ve topçu sistemi, S-400 hava savunma füze sistemi, Tayfun-K yüksek korumalı zırhlı otomobiller ve diğer araçlar yer aldı.