Liselilerden '15 Temmuz Demokrasi Zaferi' etkinliği

Nene Hatun Kız Anadolu Lisesi'nin düzenlediği '15 Temmuz Demokrasi Zaferi' isimli etkinlikte 260 lise öğrencisi, bedenleriyle '15 Temmuz' yazısı oluşturdu, 1 kilometrelik metrelik anma koşusu yaptı.
Erzurum'da bir grup lise öğrencisi, 15 Temmuz darbe girişimi için anma etkinliği düzenledi.
Nene Hatun Kız Anadolu Lisesi'nin düzenlediği '15 Temmuz Demokrasi Zaferi' isimli etkinlikte 260 lise öğrencisi, bedenleriyle '15 Temmuz' yazısı oluşturdu, 1 kilometrelik metrelik anma koşusu yaptı.
Belarus'un dört bir yanından başkent Minsk'e gelen üniversite öğrencisi güzeller, Cuma günü 'İlkbahar Kraliçesi' unvanı için yarıştı.
Kızıl Meydan’da 9 Mayıs Zafer Geçidi’nin gece provası yapıldı. Provaya katılan askeri teçhizat arasında Tigr askeri otomobiller, BTR-82A zırhlı piyade araçları, İskander-M ve Yars füze sistemleri, Pantsir-S hava savunma füze ve topçu sistemi, S-400 hava savunma füze sistemi, Tayfun-K yüksek korumalı zırhlı otomobiller ve diğer araçlar yer aldı.
Dünya’yi uzaydan izlemek muhtemelen benzersizdir. Rus kozmonotu Anton Şkaplerov hesabında uzaydan Dünya’ya açılan manzara görsellerini yayınlıyor. Yeni çalışması ise Kırım Köprüsü manzarası oldu.
İspanya genelinde binlerce kişi 2 yıl önce Pamplona kentindeki San Fermin festivali sırasında 18 yaşındaki bir kadına toplu tecavüzle suçlanan 5 erkeğin cinsel taciz suçundan ceza almasını yürüyüş yaparak protesto etti.
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