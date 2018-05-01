1 Mayıs'ı SSCB’de nasıl kutluyorlardı?

SSCB döneminde 1 Mayıs Bayramı'nda düzenlenen yürüyüş ve gösterilerden renkli kareler Sputnik'in galerisinde.
Hem Türkiye, Rusya ve ABD hem de Avrupa, Afrika, Latin Amerika ve Asya’nın birçok ülkesinin 1 Mayıs'ta kutladıkları bayramın, Uluslararası İşçi Bayramı, Bahar ve İşçi Bayramı, Emek Bayramı ve İlkbahar Günü gibi birkaç adı bulunuyor.
SSCB döneminde 1 Mayıs Bayramı'nda düzenlenen yürüyüş ve gösterilerden renkli kareler Sputnik'in galerisinde.
Kocaelispor, İsmetpaşa Stadyumu'nda son karşılaşmasını oynarken, taraftarlar karşılaşma sonrası yıkılacak stadyumdan hatıra kapma yarışına girdi. Kimisi kale filelerinden bir parça, kimisi ise köşe bayraklarını aldı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışla Günü'nde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri uygulanıyor.
İki yıl önce 'Ekolojik Moda' adı altında doğal kumaşlarla tasarım yapan modacı Jeyan Gedik, 'Natura' adını verdiği yeni gelinlik koleksiyonunu tanıttı.
Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Yakupköy mahallesi yakınlarındaki meralar, geniş düzlükleri, sulak alanları ve dereleri geçen manda sürülerinin görüntüleriyle 'Afrika savanası'nı andırıyor.
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