Moskova'da Ortaçağ Avrupası rüzgarı esiyor

Günümüzün şövalyeleri, Moskova’nın tarihi parklarından biri Kolomenskoye’de Aziz Georgiy Şövalye Turnuvası için toplandı.

30 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Aziz Georgiy Şövalye Turnuvası’na Rus şövalyelerin yanı sıra Hollanda, Kanada, İngiltere ve Belarus’tan da şövalyeler katılıyor. Ana teması, 15. yüzyıl Batı Avrupa şövalye turnuvaları olan etkinliğin katılımcıları, dönemin kıyafetlerine bürünerek bu 3 günü 15. yüzyıldalarmış gibi yaşıyor.

Şövalyeler, ziyaretçilerin tüm ilgisini üzerine çekmiş olabilir ama turnuvada onlara yardım eden, kampta yemek pişiren, yarışma alanının bakımını üstlenen, kıyafetleri hazırlayan ve turnuvada hakemlik yapan 100’den fazla tarih sever de yer alıyor.

Aziz Georgiy Şövalye Yarışmasından renkli kareler Sputnik'in galerisinde.