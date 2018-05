Moskova'da Ortaçağ Avrupası rüzgarı esiyor

Turnuva birkaç yarışmadan oluşuyor. İlk yarışmada, katılımcıların at sürme ve silah kullanma ustalıklarını sergilemesi gerekiyor. Yarışmanın ‘silah’ ayağında şövalyelerin mızrak atışıyla güvercinlerin olduğu kafesi açması, direğe yerleştirilen elmayı kılıçla vurması, mızrakla 'gizemli bir hayvanı' vurması ve tüm bunları at üzerindeyken, tercihen dörtnala koşarken yapması gerekiyor. Fotoğrafta, yarışmacının asıldığı direkten yüzüğü mızrakla almasını başardığı an görülüyor.