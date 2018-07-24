Fransa'da bisiklet turuna çiftçilerden protesto

Fransa Bisiklet Turu'nun 16. etabında çiftçiler protesto eyleminde bulundu. Polisin çiftçileri dağıtmak için biber gazı sıkması üzerine birçok sporcu da sorun yaşadı.
Gazdan dolayı gözleri yanan sporcular için yarış 15 dakika durduruldu.
Fransa Bisiklet Turu’nun (Tour de France) 16. etabı çiftçilerin protestosuna sahne oldu. Sporcuların geçiş güzergâhı üzerine saman balyalarından yığınak yapan çiftçiler, polisin sert müdahalesi ardından dağıtıldılar.
Fransa Bisiklet Turu'nun 16. etabında çiftçiler protesto eyleminde bulundu. Polisin çiftçileri dağıtmak için biber gazı sıkması üzerine birçok sporcu da sorun yaşadı.
Gazdan dolayı gözleri yanan sporcular için yarış 15 dakika durduruldu.
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