Rusya’da Kerç saldırısında ölenler anılıyor

Kırım’ın Kerç kentindeki 20 kişinin ölümü ve 50 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan okul saldırısının kurbanları, Rusya'nın çeşitli şehirlerinde düzenlenen törenlerle anılıyor. Halk, özel olarak kurulan anma alanlarına çiçekler, mum ve oyuncaklar bırakıyor.

Kerç kentindeki bir teknik okulda 18 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Vladislav Roslyakov, kantinde el yapımı bir patlayıcı patlattı ve etrafa ateş açtı. Saldırganın intihar ettiği olayın ardından ‘terör saldırısı’ olarak soruşturma başlatıldı, ancak soruşturma daha sonra iki veya daha fazla kişiye karşı cinayet suçu soruşturmasına dönüştürüldü. Saldırının ardından Kırım Başbakanı Sergey Aksenov tarafından 3 günlük yas ilan edildi.

Rusya’nın dört bir yanında yapılan anma törenlerinden kareler, Sputnik’in galerisinde.