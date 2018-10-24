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    Peru'da 800 yıllık ahşap heykellerin bulunduğu antik kentten kareler

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    • Peru'da 800 yıllık ahşap heykeller bulundu
    • Peru'da 800 yıllık ahşap heykeller bulundu
    • Peru'da 800 yıllık ahşap heykeller bulundu
    • Peru'da 800 yıllık ahşap heykeller bulundu
    • Peru'da 800 yıllık ahşap heykeller bulundu
    • Peru'da 800 yıllık ahşap heykeller bulundu
    • Peru'da 800 yıllık ahşap heykeller bulundu
    © REUTERS / Douglas Juarez
    Peru'da arkeologlar en az 800 yaşında olan 20 ahşap heykel buldu.

    Peru’nun La Libertad bölgesinin kuzeyinde yer alan, Kolomb öncesi döneme ait en büyük kent olan ve Chimu Krallığı’nın başkenti olarak bilinen Chan Chan antik kenti içerisindeki en erken tarihli büyük yapı olduğu düşünülen Chayhuac An’da yapılan kazılarda ilginç buluntulara rastlandı.

    Arkeologların mezar ortamında buldukları en az 800 yaşında olan 20 ahşap heykel, bölgedeki çok sayıda arkeolojik buluntunun en eskisi olma özelliğini taşıyor. İnsan figürlerine benzetilen 40 santimetre yüksekliğinde ve 20 santimetre genişliğindeki heykellerin yüzü, beyaz bir kil ile maskeyi andırır biçimde kaplanmış. Bu keşif, figürlerin topluluk içerisindeki önemli insanların mezarlarını işaretlemek için kullanılmış olabileceğini düşünen arkeologlar için şimdilik aydınlatılmayı bekleyen bir konu olmaya devam ediyor. Peru’daki Chan Chan antik kentinde yapılan kazılardan görüntüler, Sputnik’in galerisinde.

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    Etiketler:
    Antik kent, Mezar, Peru
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