Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri

Sputnik, elbiseleriyle bakışları üzerinde toplayan dünyaca ünlü oyuncu, şarkıcı ve modellerin olay yaratan hallerini bir galeride derledi.
Çeşitli etkinliklere katılan ünlüler, giydikleri kıyafetlerin cesurluğu bakımından adeta birbiriyle yarışıyor.
Sputnik, elbiseleriyle bakışları üzerinde toplayan dünyaca ünlü oyuncu, şarkıcı ve modellerin olay yaratan hallerini bir galeride derledi.
Endonezyalı Lion Air havayolu şirketine ait bir yolcu uçağı, Cakarta - Pangkal Pinang seferi için havalandıktan kısa bir süre sonra 189 kişilik yolcu ve mürettebatıyla denize düştü.
THY'nin kabin memurları yeni kıyafetleriyle İstanbul Yeni Havalimanı açılışı öncesi boy gösterdi.
Adana'da bir kebapçı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel, etle Türk bayrağı hazırladı.
Formula 1'de sezonun 19. ayağı Meksika Grand Prix'sini 4. sırada tamamlayan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, bitime iki yarış kala şampiyonluğunu ilan etti.
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