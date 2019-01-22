5 Osmanlı padişahının mermer heykelini Çin'de yaptırıp Van'a getirdi

Van Gölü kıyısındaki Erciş ilçesinin Salihiye Mahallesi'nde yaşayan, renkli kişiliği ile tanınan, doğaya olan sevgisini de topladığı odun, demir, kuruttuğu yaprak, çiçek, meyve ve balıklardan yaptığı ilginç tablolarla gösteren 3 kız babası 58 yaşındaki Sami Demir, çok sevdiği Osmanlı Padişahları Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmed, Kanuni Sultan Süleyman, Sultan IV. Mehmed ve Sultan IV. Murad'ın heykellerini yaptırmak için 1 yıl önce, çalışmalara başladı.