5 Osmanlı padişahının mermer heykelini Çin'de yaptırıp Van'a getirdi

Demir, "Rahmetli babam bu tür eserleri çok severdi. Bana, 'Oğlum kültürel miraslarınız Çin'de de olsa gidin getirin' derdi. Ben de buralarda yaptıramayınca Çin'de yaptırdım" dedi.
Van'ın Erciş ilçesinde oto yedek parça bayiliği yapan Sami Demir (58), Çin'de 5 Osmanlı padişahının mermerden heykellerini yaptırdı. Toplam 175 bin dolara mal olan, her biri 1 ton 200 kilo ağırlığındaki heykeller, gemiyle Antalya'ya, oradan da TIR'a yüklenerek ilçeye taşınıp, Demir'in evinin bahçesine yerleştirildi.
Demir, "Rahmetli babam bu tür eserleri çok severdi. Bana, 'Oğlum kültürel miraslarınız Çin'de de olsa gidin getirin' derdi. Ben de buralarda yaptıramayınca Çin'de yaptırdım" dedi.
Venezüella'da kendisini Başçavuş Valdren Figueroa olarak tanıtan bir asker ve yaklaşık 40 yandaşı, Ulusal Muhafız Karakolu'ndan silah çalarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya görevinden ayrılma çağrısında bulundu.
Önde gelen Fransız iç giyim markalarının yeni kreasyonları, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen bir defileyle tanıtıldı.
Yunan hükümetinin Makedonya Cumhuriyeti ile imzaladığı Prespa anlaşmasına karşı başkent Atina'da on binlerce kişinin katıldığı protesto gösterisi düzenlendi.
Farklı ülkelerden görülen Kanlı Ay Tutulması, hafızalara kazınacak fotoğrafları da beraberinde getirdi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)