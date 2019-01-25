Sputnik objektifinden Doğu Anadolu’da kar manzaraları

Sputnik Türkiye, Bitlis, Van ve Ağrı gibi il ve ilçelerinde kartpostallık kar manzaralarını görüntüledi.
Gürcistan'ın kuzeybatısındaki dağlık Svaneti bölgesi, antik köy yerleşimleri, Ortaçağ kuleleri, kültürel gelenekleri, karla kaplı dağların muhteşem görüntüleri ve şelaleri ile dünyanın dört bir yanından çok sayıda turistin ilgisini çekiyor.
Kanada'da etkili olan soğuk hava nedeniyle ABD-Kanada sınırındaki Buffalo kentinde yer alan Niagara Şelalesi’nin büyük bir kısmı dondu. Şelaleye su taşıyan Niagara Nehri'nin yüzeyi buzlarla kaplanırken suyun düştüğü şelale yatağı da buzlardan görünmez hale geldi.
Taksim'de yapımı süren camide ana kubbenin üzerine alem yerleştirildi. Yapımı tamamlandığında camide 2500 kişi aynı anda ibadet edebilecek.
Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinde meydana gelen sel ve heyelanda 26 kişi hayatını kaybetti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)