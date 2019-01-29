Büyük Menderes Nehri taştı, ekili alanlar su altına kaldı

Aydın'da son günlerdeki yağışlar nedeniyle Büyük Menderes Nehri'nin taşması sonucu, binlerce dönüm ekili alan su altında kaldı.
Küba'nın başkenti Havana şehrinde kasırga meydana geldi. Şehirde facia ortamı yaratan kasırgada 3 kişi hayatını kaybetti, 172 kişi yaralandı.
Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan'da, 26 Ocak'ta düzenlenen Tataristan Güzeli 2019 (Miss Tataristan 2019) Güzellik Yarışması’nın finalinde, cumhuriyetin dört bir yanından en güzel 30 aday, taç için yarıştı.
Rus fotoğrafçılar Alaksander Hohlov ve Veronika Yerşova, çok sayıda uluslararası fotoğraf yarışmasında ödüller kazanan The Dog Show projesine imza attı. Çeşitli cins köpek görüntülerinden oluşan proje, köpeklerin bakışlarıyla aslında anladığımızdan çok daha fazlasını ifade ettiğini gösteriyor.
Kutsal kitaplara, efsanelere ve mitolojik hikayelere konu olan Ağrı Dağı, heybetli görüntüsü ile her mevsim ayrı bir güzelliği ile dikkat çekiyor.
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