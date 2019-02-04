Türk ekibi Antarktika'ya ayak bastı

Türk ekibi, Antarktika Anlaşmalar Sistemi uyarınca kıtaya herhangi bir canlı organizma taşımamaları için uçaktan inerken ayaklarını dezenfektan suda temizleyerek karaya ayak bastı.

Yolculuk süresince ekibi en çok zorlayan, Antarktika'da kullanacakları bilimsel malzemelerin de aralarında olduğu bagajların fazlalığı oldu.

Toplam 5 uçuş gerçekleştiren ekip, ağırlığı yaklaşık 1.5 ton olan 46 parça bagajı beraberinde taşıdı. Ekip, her uçuşta bu bagajlara ilişkin gerekli işlemleri gerçekleştirdi.

Antarktika uçağında Şili ve Polonya'dan gelen 6 bilim insanıyla buluşan Türk ekibi, King George Adası açıklarında bulunan ve 30 gün boyunca çalışmalarını gerçekleştirecekleri Şili bayraklı Betanzos isimli araştırma gemisine zodyak botlarla geçti.

Ekibin gemiye yerleşmesinin ardından lojistik ve bilimsel faaliyetlerine ilişkin ilk planlama toplantısı, sefer lideri koordinasyonunda gerçekleştirildi.

‘İLK KEZ GELENLER İÇİN ÇOK HEYECANLIYDI’

© Sputnik / A. Kochetkov Geçmişten günümüze Antarktika görüntüleri 9

3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy, yolculuklarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Antarktika'ya uçaktan bakış özellikle ilk kez gelenler için çok heyecanlıydı" dedi.

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen de Antarktika'ya ilk defa gittiğini, burada dalış yapma fırsatı olacağını söyledi.

Ekibin çok heyecanlı olduğuna dikkati çeken Ercümen, "Burada birçok bilim insanı ve hepsinin farklı araştırmaları var. Öncelikle onlarla olmak, bu bilim çalışmasının bir parçası olmak benim için çok büyük bir gurur" diye konuştu.