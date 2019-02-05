2019 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri kısa listesi açıklandı

Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri fotoğrafçılığın tüm çeşitliliği ile birlikte dünyanın dört bir yanından yeteneklerin gözler önüne serilmesini hedefliyor. Fotoğrafçılık alanından yükselen yetenekleri keşfetmenin yanısıra tanınmış sanatçıların da çalışmalarını takip etmek açısından global bir kitleye hitap ediyor. Ödüllerde, her yıl, bir önceki senenin en iyi çağdaş fotoğrafları ödüllendirilirken geniş bir yelpazedeki fotoğraf türleri de takdir ediliyor. Bu yıl 12.’si düzenlenen yarışmaya katılan çalışmalar Mimari, Kültür, Kreatif, Hareket, Manzara, Doğal Dünya & Vahşi Yaşam, Portre, Natürmort, Sokak ve Seyahat kategorilerinde ödül için yarışacak. 2019 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri’nin kısa listesine kalan fotoğraflardan bazıları, Sputnik’in galerisinde.