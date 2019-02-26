İçine 70 İngiltere sığıyor, Plüton’dan daha geniş: Rusya ne kadar büyük?

Doğayla baş başa kalıp, adrenalin duygusunun peşinden gitmek isteyenler sıra dışı manzaraya sahip destinasyonlara seyahat ediyor. Geniş bir alanı metrelerce yüksekte izlemek hemen hemen herkesin sevdiği bir şey. Özellikle son yıllarda sayıları hızla artan seyir terasları bunu daha da güzel bir hale sokuyor.