İçine 70 İngiltere sığıyor, Plüton’dan daha geniş: Rusya ne kadar büyük?

Başka ülkelerle karşılaştırıldığında Rusya ile ilgili ilginç gerçekler açığa çıkıyor. RBTH’nin hazırladığı derlemeye göre, Rusya topraklarına 70 tane İngiltere sığabiliyor, ülkenin yüzölçümü Plüton cüce gezegeninden de büyük.
Doğayla baş başa kalıp, adrenalin duygusunun peşinden gitmek isteyenler sıra dışı manzaraya sahip destinasyonlara seyahat ediyor. Geniş bir alanı metrelerce yüksekte izlemek hemen hemen herkesin sevdiği bir şey. Özellikle son yıllarda sayıları hızla artan seyir terasları bunu daha da güzel bir hale sokuyor.
Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 91. Akademi Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Theater'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Dünyaca ünlü Queen grubunun performansıyla başlayan tören, 30 yıldır ilk kez bu yıl resmi bir sunucusu olmadan yapıldı.
Kırım’da düzenlenen '2019 Sivastopol Güzeli' yarışmasının kazananları belli oldu.
Rusya'nın yanı sıra Belarus ve Kırgızistan'da 23 Şubat’ta, Sovyetler Birliği Ordusunun (Kızıl Ordu) 1918'de askere alımı ilk kez başlatması nedeniyle 'Vatan Savunucuları Günü' olarak kutlanıyor.
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