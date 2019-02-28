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    Sprey boya yerine teknolojiyi kullanan sokak sanatçısından ağaçlarda insan portreleri

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    • Ağaçlardaki portreler
    • Ağaçlardaki portreler
    • Ağaçlardaki portreler
    • Ağaçlardaki portreler
    • Ağaçlardaki portreler
    • Ağaçlardaki portreler
    • Ağaçlardaki portreler
    • Ağaçlardaki portreler
    • Ağaçlardaki portreler
    Sokak sanatçısı Philippe Echaroux, ABD'nin New York kentinde bulunan Central Park’taki ağaçlara insan portrelerini yansıtarak insan ve doğa ilişkisine dikkat çekti.

    Fransız grafiti sanatçısı Philippe Echaroux, dünyanın farklı yerlerinde ağaçlara projeksiyonla yansıttığı portrelerle insan ve doğa ilişkisine dikkat çekiyor.

    Portre çalışmalarının ilk bölümünü geçtiğimiz yıl Street Art 2.0 adlı altında Amazon yağmur ormanlarında gerçekleştiren sanatçı, bu bölümde bölge sakinlerinin fotoğraflarını çekerek onların yüzlerini ağaçlara yansıtmıştı.

    Sokak sanatını ormana taşıdığı bu ilk bölümün ardından projenin ikinci ayağını ise New York’taki  Central Park’ta sergiledi.

    Portre olarak da bu defa New York sakinlerinin yüzlerini kullanan sanatçı, çalışmalarıyla  ormanların yok edilmesine dikkat çekmeyi amaçladığını söylüyor. Sanatçının eserleri, Instagram sayfası üzerinden takip edilebilir.

    İnsan yüzlerini ağaçlara kazandıran projenin görüntüleri, Sputnik’in seçkisinde.

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    Etiketler:
    Sanat, Philippe Echaroux, New York, ABD
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