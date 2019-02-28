Sprey boya yerine teknolojiyi kullanan sokak sanatçısından ağaçlarda insan portreleri

Portre çalışmalarının ilk bölümünü geçtiğimiz yıl Street Art 2.0 adlı altında Amazon yağmur ormanlarında gerçekleştiren sanatçı, bu bölümde bölge sakinlerinin fotoğraflarını çekerek onların yüzlerini ağaçlara yansıtmıştı.

Sokak sanatını ormana taşıdığı bu ilk bölümün ardından projenin ikinci ayağını ise New York’taki Central Park’ta sergiledi.

Portre olarak da bu defa New York sakinlerinin yüzlerini kullanan sanatçı, çalışmalarıyla ormanların yok edilmesine dikkat çekmeyi amaçladığını söylüyor. Sanatçının eserleri, Instagram sayfası üzerinden takip edilebilir.

İnsan yüzlerini ağaçlara kazandıran projenin görüntüleri, Sputnik’in seçkisinde.