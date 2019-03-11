Rusya Senkronize Yüzme Milli Takımı'nın antrenmanından kareler

Rusya’nın başkenti Moskova’da 2019 Ulusal Muhafızlar Birliği (Rosgvardiya) Güzeli Yarışması düzenlendi. Başkentin en güzel kadın askeri unvanı için yarışan güzeller, jüri üyelerine hem güzellikleri ve profesyonel becerileri, hem de sanatsal yeteneklerini sergiledi.