Kırım’ın Rusya’ya bağlanışının 5. yıldönümü nedeniyle düzenlenen festivalden kareler

Dünyanın en çok takip edilen seyahat uygulamalarından TripAdvisor, kullanıcıları tarafından geçen yıl en çok beğenilen ve en yüksek puanı alan 25 plajı listeledi. Yayınlanan listede eğlencesi, altın kumları, tertemiz denizleriyle ön plana çıkan plajlar yer alıyor.