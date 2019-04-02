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    Aydın'dan gelin geldiği Mardin'de 29 yıl sonra muhtar seçildi

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    31 Mart yerel seçimleri (1187)
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    • Yasemin Düzce
    • Yasemin Düzce
    • Yasemin Düzce
    • Yasemin Düzce
    • Yasemin Düzce
    • Yasemin Düzce
    • Yasemin Düzce
    © AA / Halil İbrahim Sincar
    Düzce yaptığı açıklamada, ilk hedefinin kadınlara okuma-yazma öğretilmesi ile deniz görmeyen çocukları denizle tanıştırmak olduğunu söyledi.

    Mardin'in Artuklu ilçesine Aydın'dan 29 yıl önce gelin gelen Yasemin Düzce, kırsal Çukuryurt Mahallesi'nin muhtarı seçildi.

    Gümrük memuru Yasemin Düzce, 29 yıl önce evlendiği meslektaşı eşi Galip Düzce ile Suriye sınırındaki Artuklu ilçesine bağlı bağlı Çukuryurt Mahallesi'ne yerleşti. Tayinlerinin çıkmasının ardından değişik illerde görev yapan Düzce çifti 2 yıl önce emekli olduktan sonra Çukuryurt'a geri döndü.

    Gelin geldiği mahalleye kadınların yoğun desteğiyle muhtar adayı olan Düzce, kendisine rakip çıkmayınca 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 162 oyun 140'ını alarak muhtar seçildi.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1187)

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    Etiketler:
    Gümrük memuru, Gümrük, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri, İclal Adıgüzel, Bürüce Arı, Galip Düzce, Yasemin Düzce, Çukuryurt Mahallesi, Mardin, Artuklu
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