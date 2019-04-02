Aydın'dan gelin geldiği Mardin'de 29 yıl sonra muhtar seçildi

Gümrük memuru Yasemin Düzce, 29 yıl önce evlendiği meslektaşı eşi Galip Düzce ile Suriye sınırındaki Artuklu ilçesine bağlı bağlı Çukuryurt Mahallesi'ne yerleşti. Tayinlerinin çıkmasının ardından değişik illerde görev yapan Düzce çifti 2 yıl önce emekli olduktan sonra Çukuryurt'a geri döndü.
Gelin geldiği mahalleye kadınların yoğun desteğiyle muhtar adayı olan Düzce, kendisine rakip çıkmayınca 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 162 oyun 140'ını alarak muhtar seçildi.
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