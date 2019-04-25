Doğanın bahar tablosu

Diyarbakır merkez ve kırsal kesimi de bahar renkleri ile süslendi. Diyarbakır’da bahar renkleri Sputnik objektiflerine böyle yansıdı.
Baharla birlikte uyanan doğa farklı çeşitte renk ve güzelliği ile görenleri büyülüyor. Yeşillenen ağaçlar, parklar, ormanlar ile birlikte papatyalar, gelincikler de doğanın büyüleyen tablosundaki yerini aldı.
Diyarbakır merkez ve kırsal kesimi de bahar renkleri ile süslendi. Diyarbakır’da bahar renkleri Sputnik objektiflerine böyle yansıdı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına bisikletle gitti. Konak'ta bulunan belediye binasından Cumhuriyet Meydanı'na bisikletiyle giden Soyer'i görenler, cep telefonları ile bu anları kayda aldı.
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