Bilim insanları üç boyutlu yazıcıyla transparan organ üretti

Almanya'da Ludwig Maximilians Üniversitesi'ndeki bilim insanları üç boyutlu yazıcıyla organ üretme yöntemini bir adım ileriye taşıdı. Ali Ertürk ve ekibi, üç boyutlu transparan organ üretmeyi başardı.

Münih'teki üniversitede geliştirilen bu yöntemin, tedaviler ve organ nakli bekleyen hastalar için umut olabileceği belirtiliyor. Araştırma ekibi ise gerçek bir organ elde etmeye çok yaklaştıklarını söylüyor.