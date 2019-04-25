Bilim insanları üç boyutlu yazıcıyla transparan organ üretti

Münih'teki üniversitede geliştirilen bu yöntemin, tedaviler ve organ nakli bekleyen hastalar için umut olabileceği belirtiliyor. Araştırma ekibi ise gerçek bir organ elde etmeye çok yaklaştıklarını söylüyor.
Almanya'da Ludwig Maximilians Üniversitesi'ndeki bilim insanları üç boyutlu yazıcıyla organ üretme yöntemini bir adım ileriye taşıdı. Ali Ertürk ve ekibi, üç boyutlu transparan organ üretmeyi başardı.
Münih'teki üniversitede geliştirilen bu yöntemin, tedaviler ve organ nakli bekleyen hastalar için umut olabileceği belirtiliyor. Araştırma ekibi ise gerçek bir organ elde etmeye çok yaklaştıklarını söylüyor.
Baharla birlikte uyanan doğa farklı çeşitte renk ve güzelliği ile görenleri büyülüyor. Yeşillenen ağaçlar, parklar, ormanlar ile birlikte papatyalar, gelincikler de doğanın büyüleyen tablosundaki yerini aldı.
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