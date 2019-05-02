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08:45 02 Mayıs 2019
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    Billboard Müzik Ödülleri: Arya Stark'a teşekkür eden Drake, Taylor Swift'in rekorunu kırdı

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    • Taylor Swift törenin açılışını, Panic! At The Disco solisti Brendon Urie düeti olan yeni şarkısı ME! ile yaptı.
    • En İyi R&B Sanatçısı: Ella Mai
    • Halsey, 'Without Me' adlı şarkısı seslendirirken
    • 'En İyi Rock Sanatçısı' seçilen Imagine Dragons, ödül konuşmasında artan depresyon oranına ve LGBTİ haklarına değindi.
    • Gecenin en büyük ödülünü alan isim Drake oldu. 'En İyi Billboard 200 Albümü', 'En İyi Erkek Sanatçı' ve 'En İyi Sanatçı' ödüllerini toplayan Drake ilk ödül konuşmasında Game of Thrones karakterindeki Arya Stark karakterine teşekkür etti. Öte yandan Drake bu 3 ödülüyle Billboard Müzik Ödülleri tarihinin en çok ödül kazanan ismi olan Taylor Swift'in rekorunu kırmış oldu (27'ye karşı 23).
    • En İyi Yeni Sanatçı: Juice WRLD
    • BTS, dinleyicilerin Billboard internet sitesi ve Twitter üzerinden verdikleri oylarla belirlenen 'Top Social Artist' ödülünü 3. kez üst üste aldı. Bu yıl önceki yıllardan farklı olarak EXO ve GOT7 olmak üzere iki Güney Koreli grup daha bu kategoride aday gösterilmişti.
    • Bugüne dek hep sosyal medya dalında aday gösterilen BTS bu yıl 'En İyi Grup/ İkili' kategorisini de kazandı. Böylelikle İngilizce olmayan şarkıların kolay kolay kabul görmediği ABD'deki bu organizasyonda 'en iyi Asyalı/ Güney Koreli grup' olmanın ötesine geçen BTS bir ilki başarmış oldu. Grubun lideri RM ödül konuşmasında hayranları ARMY'ye teşekkür edip şu ifadeleri kullandı: ARMY, bu birlikte paylaştığımız küçük şeyler sayesinde mümkün oldu. BTS ve ARMY gücü. Hala 6 yıl öncesindeki aynı çocuklarız. Hayallerimiz hala aynı, hislerimiz aynı, fikirlerimiz aynı. Birlikte en iyi hayallerin hayalini kurmaya devam edelim.
    • BTS dinlenme rekorları kıran son şarkısı 'Boy With Luv'ı da şarkıda kendilerine eşlik eden Halsey ile birlikte seslendirdi.
    • Madonna 4 yıl sonra çıkardığı ilk şarkısı olan 'Medellin'i ilk kez ekranlarda söyledi. Medellin'de Madonna'ya Kolombiyalı şarkıcı Maluma eşlik etti.
    • Cardi B 'En İyi Rap Şarkısı' ve Maroon 5 ile birlikte 'En İyi Hot 100 Şarkısı' dallarında ödül kazandı. Cardi B'nin ödül konuşmasındaki mesajı ise şöyleydi: Beni sevdiğinizi biliyorum. Favori bir sanatçınız varsa onu destekleyin, müziklerini dinleyin. Onu müzik listelerine sokmak için arkadaşlarınıza onu anlatın. Müziğini destekleyin. Olabileceğiniz en iyi fan olun.
    • Billboard İkon Ödülü'nün sahibi ise Mariah Carey oldu, hayranlarına hayatını kurtardıkları için teşekkür etti: Bu hayatta tek bir şey öğrendiysem o da şudur ki Tanrı ile her şey mümkün. (...) Hayatımı müziğime ve daha önce hiç tanıdığım hiçbir şeye benzemeyen hayranlarıma adadım. Beni cehennemin derinliklerinden çıkarıp sevgileriyle tekrar buraya getirdiler. Bu yolculukta, bu iniş- çıkışlarda yaşanan zorluklarda benimle birlikte olan herkese teşekkür ediyorum. Sizin ve benim yaşadığımız zorluklar. (...) Şarkılarımın hayatını kurtardığını söyleyen herkese teşekkür ediyorum çünkü siz de benim hayatımı kurtardınız ve ömrüm boyunca buna minnettar kalacağım.
    • Bebe Rexha ile birlikte 'En İyi Country Şarkısı' ödülünü kazanan Florida Georgia Line: Sanat hayatımızda birçok harika şey yaşadık ama bu platformu daha iyi şeyler kullanmadıkça bunların hiçbirinin bir anlamı olmadığını düşünüyoruz. Yardıma ihtiyacı olanlara seslenen grup, sevgiyi yayma çağrısı da yaptı.
    © REUTERS / MARIO ANZUONI
    Taylor Swift törenin açılışını, Panic! At The Disco solisti Brendon Urie düeti olan yeni şarkısı ME! ile yaptı.

    ABD'de Los Angeles'ta düzenlenen Billboard Müzik Ödülleri'nde Drake organizasyon tarihinde en çok ödül kazanan sanatçı olup Taylor Swift'i geçti. Madonna yeni şarkısı Medellin'i ilk kez seslendirdi, Mariah Carey'ye 'İkon Ödülü' verildi. Güney Koreli grup BTS ise 'En İyi İkili/ Grup' ödülüne layık görüldü, "Hala 6 yıl öncesindeki aynı çocuklarız" mesajı verdi.

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    Multimedya

    Gecenin en büyük ödülünü alan isim Drake oldu. 'En İyi Billboard 200 Albümü', 'En İyi Erkek Sanatçı' ve 'En İyi Sanatçı' ödüllerini toplayan Drake ilk ödül konuşmasında Game of Thrones karakterindeki Arya Stark karakterine teşekkür etti. Öte yandan Drake bu 3 ödülüyle Billboard Müzik Ödülleri tarihinin en çok ödül kazanan ismi olan Taylor Swift'in rekorunu kırmış oldu (27'ye karşı 23).
    Billboard Müzik Ödülleri: Arya Stark'a teşekkür eden Drake, Taylor Swift'in rekorunu kırdı
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