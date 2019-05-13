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    İlk kez Türk ve Rus sanatçıları bir araya getiren Türk-Rus Klasik Müzik Festivali’nden göz alıcı kareler

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    • Türk-Rus Klasik Müzik Festivali'nin açılış gecesinde, Rusya’nın en önemli ödüllerinden biri olan ‘Ulusal Kültür Mirası’ ödülüne sahip olan Moskova Virtüözleri Oda Orkestrası Şefi Vladimir Spivakov “Büyük bir geleneği devam ettiriyoruz. Bu gelenek yüzden fazla yıl önce Rusya’nın çok saygı duyduğu büyük vizyon sahibi bir adam tarafından başlatıldı. Büyük bir vizyona sahipti ve o Atatürk’tü. O zamanlar Sovyetler Birliği’nin çok iyi bir dostuydu. Yüz yıldan fazla bir süre önce, Atatürk, Dmitri Şostakoviç ve David Oistrakh’ı Türkiye’ye davet etmişti. Yüzden fazla bir yıl sonra biz hala bu mükemmel müzik yapma fikrini devam ettiriyoruz. Çünkü müzik aşktır. Müzik saldırganlık değil, güzelliktir” dedi.
    • Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı kapsamında, Barut Hotels tarafından düzenlenen Türk-Rus Klasik Müzik Festivali Antik Side Tiyatrosu’nda gerçekleştirildi.
    • İlk kez Türk ve Rus sanatçıları bir araya getiren festival kapsamında Moskova Virtüözleri Oda Orkestrası ile Şef Vladimir Spivakov, Soprano Anna Aglatova ve Türk sanatçı Fazıl Say konser verdi. Festivalin sanat yönetmenliğini Şef Spivakov üstlenirken, Fazıl Say da açılış gecesinde Moskova Virtüözleri Oda Orkestrası’na eşlik etti.
    • 8-11 Mayıs tarihlerinde düzenlenen festivalin Genel Sanat Yönetmeni ve önemli keman sanatçıları arasında yer alan Şef Vladimir Spivakov ile Moskova Virtüözleri Oda Orkestrası, 3 bin yıllık Side Antik Tiyatrosu'nun etkileyici atmosferinde, 'İki dost ülkenin bestecileri' ile muhteşem konser verdi.
    • Sputnik’e yaptığı açıklamada gelecek yıl da bu organizasyonların olması gerektiğini vurgulayan Şef Vladimir Spivakov “Türk-Rus dostluğu Atatürk zamanlarında çok iyiydi. Türk-Rus dostluğu geçmişte çok farklı zamanlar geçirdi. Ama her zaman gerçekten güzel şeylerin olmasını isteyen insanlar vardı. Ben, Türkiye’nin diğer ülkelere kıyasla daha bağımsız bir ülke olduğunu düşünüyorum. Ama tabii, Amerika tarafından diğer ülkelere baskı olduğunu da görüyoruz. Ama Türkiye kendini bağımsız tutuyor. Bence bu Türkiye’nin karakteridir” ifadelerinde bulundu.
    • Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı kapsamında Side Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen Türk- Rus Klasik Müzik Festivali'ne sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.
    • Festival, soprano Anna Aglatova'nın opera literatürünün en gözde aryalarını seslendirdiği bölümle sürdü. Avrupa'da 'Cecilia Bartoli'nin kız kardeşi' olarak anılan genç sanatçının solistlik becerisi ise büyük alkış aldı.
    • Festivalin düzenleyicisi Barut Hotels'in Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut, iki ülke tarafından 'Türk- Rus Kültür ve Turizm Yılı' ilan edilen 2019'un, iki ülkenin dostluğunu daha da pekiştirmesi ve kökleri çok eskilere dayanan bu dostluğu müzikle sergilemek amacıyla böyle bir organizasyona imza atmak istediklerini belirtti.
    © Fotoğraf : Türk Rus Klasik Müzik Festivali organizatörleri
    Türk-Rus Klasik Müzik Festivali'nin açılış gecesinde, Rusya’nın en önemli ödüllerinden biri olan ‘Ulusal Kültür Mirası’ ödülüne sahip olan Moskova Virtüözleri Oda Orkestrası Şefi Vladimir Spivakov “Büyük bir geleneği devam ettiriyoruz. Bu gelenek yüzden fazla yıl önce Rusya’nın çok saygı duyduğu büyük vizyon sahibi bir adam tarafından başlatıldı. Büyük bir vizyona sahipti ve o Atatürk’tü. O zamanlar Sovyetler Birliği’nin çok iyi bir dostuydu. Yüz yıldan fazla bir süre önce, Atatürk, Dmitri Şostakoviç ve David Oistrakh’ı Türkiye’ye davet etmişti. Yüzden fazla bir yıl sonra biz hala bu mükemmel müzik yapma fikrini devam ettiriyoruz. Çünkü müzik aşktır. Müzik saldırganlık değil, güzelliktir” dedi.

    Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı kapsamında, Antik Side Tiyatrosu’nda Barut Hotels tarafından düzenlenen Türk-Rus Klasik Müzik Festivali görkemli kapanış konseriyle sona erdi.

    İlk kez Türk ve Rus sanatçıları bir araya getiren festival, sanatseverlerin yoğun ilgisini gördü, konserlerini 6 binden fazla kişi ziyaret etti. 8-11 Mayıs tarihlerinde yapılan festival çerçevesinde 3 bin yıllık Side Antik Tiyatrosu'nun etkileyici atmosferinde Moskova Virtüözleri Oda Orkestrası ile Şef Vladimir Spivakov, soprano Anna Aglatova, Türk sanatçı Fazıl Say, akordeon sanatçısı Nikita Vlasov sahne aldı.

    Festivalin düzenleyicisi Barut Hotels'in Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut, iki ülke tarafından 'Türk- Rus Kültür ve Turizm Yılı' ilan edilen 2019'un, iki ülkenin dostluğunu daha da pekiştirmesi ve kökleri çok eskilere dayanan bu dostluğu müzikle sergilemek amacıyla böyle bir organizasyona imza atmak istediklerini belirtti. Kültür, sanat, tarih, doğa, spor gibi birçok konuda toplum yararına sosyal sorumluluk projeleri yapmaya çalıştıklarını kaydeden Barut, "Böylesi büyük bir festival ve görkemli açılış konseri için Maestro Spivakov, Anna Aglatova ve gururumuz Fazıl Say'a teşekkür ederiz" dedi. Festivalden göz alıcı kareler, Sputnik’in galerisinde.

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    Etiketler:
    Türkiye, Rusya
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    Türk-Rus Klasik Müzik Festivali'nin açılış gecesinde, Rusya’nın en önemli ödüllerinden biri olan ‘Ulusal Kültür Mirası’ ödülüne sahip olan Moskova Virtüözleri Oda Orkestrası Şefi Vladimir Spivakov “Büyük bir geleneği devam ettiriyoruz. Bu gelenek yüzden fazla yıl önce Rusya’nın çok saygı duyduğu büyük vizyon sahibi bir adam tarafından başlatıldı. Büyük bir vizyona sahipti ve o Atatürk’tü. O zamanlar Sovyetler Birliği’nin çok iyi bir dostuydu. Yüz yıldan fazla bir süre önce, Atatürk, Dmitri Şostakoviç ve David Oistrakh’ı Türkiye’ye davet etmişti. Yüzden fazla bir yıl sonra biz hala bu mükemmel müzik yapma fikrini devam ettiriyoruz. Çünkü müzik aşktır. Müzik saldırganlık değil, güzelliktir” dedi.
    İlk kez Türk ve Rus sanatçıları bir araya getiren Türk-Rus Klasik Müzik Festivali’nden göz alıcı kareler
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