İlk kez Türk ve Rus sanatçıları bir araya getiren Türk-Rus Klasik Müzik Festivali’nden göz alıcı kareler

İlk kez Türk ve Rus sanatçıları bir araya getiren festival, sanatseverlerin yoğun ilgisini gördü, konserlerini 6 binden fazla kişi ziyaret etti. 8-11 Mayıs tarihlerinde yapılan festival çerçevesinde 3 bin yıllık Side Antik Tiyatrosu'nun etkileyici atmosferinde Moskova Virtüözleri Oda Orkestrası ile Şef Vladimir Spivakov, soprano Anna Aglatova, Türk sanatçı Fazıl Say, akordeon sanatçısı Nikita Vlasov sahne aldı.

Festivalin düzenleyicisi Barut Hotels'in Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut, iki ülke tarafından 'Türk- Rus Kültür ve Turizm Yılı' ilan edilen 2019'un, iki ülkenin dostluğunu daha da pekiştirmesi ve kökleri çok eskilere dayanan bu dostluğu müzikle sergilemek amacıyla böyle bir organizasyona imza atmak istediklerini belirtti. Kültür, sanat, tarih, doğa, spor gibi birçok konuda toplum yararına sosyal sorumluluk projeleri yapmaya çalıştıklarını kaydeden Barut, "Böylesi büyük bir festival ve görkemli açılış konseri için Maestro Spivakov, Anna Aglatova ve gururumuz Fazıl Say'a teşekkür ederiz" dedi. Festivalden göz alıcı kareler, Sputnik’in galerisinde.