Dünyada sadece 30 tane var, 4’ü Türkiye’de: İsimleri internet üzerinden belirlenecek

Aylık ortalama 200 ila 250 kilo et tüketen ormanların ‘beyaz’ kralları albino aslanlar ile karıştırılsa da durum çok daha farklı. Albino Aslanlarda görülen melanin pigmenti eksikliği beyaz aslanlarda görülmemekte. Yani albino canlılarda gözlemlenen hiçbir soruna beyaz aslanlarda rastlanmadığı için bu durum bir genetik varyasyon olarak kabul ediliyor.