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    Dünyada sadece 30 tane var, 4’ü Türkiye’de: İsimleri internet üzerinden belirlenecek

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    • Turanlı, “Birinci önceliğimiz hayvanlarımızın mutluluğunu doğru koşullarda sağlamak. Dünya Doğa Koruma Birliği’nin (IUCN) standartları var. Ve biz bunlara uyduk. İsviçre’den CITES (Nesli Tehlike altındaki Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Sözleşmesi) Belgesi alıyoruz. Bu belge nesli tükenmekte olan hayvanların dünya üzerindeki yetki belgesidir. Biz tamamen buna bağlıyız. Tarım Orman Bakanlığı’ndan da belgelerimizi aldık. Bizim hedefimiz şu an 27 olan sayımızı çoğaltmaktı ki geçtiğimiz haftalarda 3 tane Bengal kaplanları doğdu diye ekledi.
    © DHA /
    Aylık ortalama 200 ila 250 kilo et tüketen ormanların ‘beyaz’ kralları albino aslanlar ile karıştırılsa da durum çok daha farklı. Albino Aslanlarda görülen melanin pigmenti eksikliği beyaz aslanlarda görülmemekte. Yani albino canlılarda gözlemlenen hiçbir soruna beyaz aslanlarda rastlanmadığı için bu durum bir genetik varyasyon olarak kabul ediliyor.

    Genetik mutasyon sonucunda oluştular ve tüm dünyada sadece 30 tane bulunuyor. Yaşları 2,5 ile 3 yaş arasında, 150 kiloya kadar ulaşanları da var. Bunlardan 2 dişi 2 erkek olmak üzere 4’ü geçtiğimiz günlerde Çekya’dan Türkiye’ye getirildi. Onlar, Türkiye’nin kayıtlı olarak yaşayan ilk beyaz aslanları.

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    Etiketler:
    Türkiye, Çekya, Tuzla, beyaz aslan, aslan, AslanPark
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    Dünyada sadece 30 tane var, 4’ü Türkiye’de: İsimleri internet üzerinden belirlenecek
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