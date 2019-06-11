Karaçay Çerkesya'nın doğal güzellikleri

Rusya’ya bağlı Kuzey Kafkasya’da bulunan Karaçay Çerkes Cumhuriyeti (Karaçay Çerkesya), büyüleyici doğal güzellikleriyle biliniyor. Şehir gürültüsü ve stresten uzaklaşıp doğa ile bütün olmak isteyen turistler, Karaçay Çerkesya’daki Sofya Vadisi’nde tatillerini geçirmeyi tercih ederler.

Yemyeşil çayırları ve dağları, gölleri ve şelaleriyle bu bölge insanın aslında doğaya ne kadar yakın olduğunu hissetiriyor. Karaçay Çerkesya’daki Sofya Vadisi manzaraları, Sputnik’in galerisinde.