2019 National Geographic Seyahat Fotoğrafı Yarışması’nda dereceye giren kareler

Dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından biri olan National Geographic Seyahat Fotoğraf Yarışması’nın kazananları belli oldu.

Yarışmanın yapıldığı Doğa, Şehirler ve İnsanlar olmak üzere üç kategoride dünyanın dört bir yanından binlerce amatör ve profesyonel fotoğrafçı ödüller için yarıştı. Sputnik, yarışmayı kazanan ve dereceye giren karelerden bazılarını derledi.