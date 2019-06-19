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    2019 National Geographic Seyahat Fotoğrafı Yarışması’nda dereceye giren kareler

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    • İnsan kategorisinin kazananı Huaifeng Li'nin 'Showtime' isimli fotoğrafında, Çin'deki Licheng şehrinde akşam başlayacak bir opera performansına hazırlanan aktrisler görüntülendi.
    • 2019 National Geographic Seyahat Fotoğrafı Yarışması’nın İnsanlar kategorisinde Onur Ödülü'ne layık görülen fotoğrafçı Navin Vatsa'nın Hindistan'da çektiği Mood isimli görüntü.
    • Şehirler kategorisinde üçüncülük ödülünü alan Sandipani Chattopadhyay'ın fotoğrafında, Bangladeş'in Dakka şehrinde namaz kılan kişiler görünüyor.
    • 2019 National Geographic Seyahat Fotoğrafı Yarışması'nda Halkın Seçimi Ödülü'nü kazanan Leo Kwok'un Çin'deki ateşli ejderha gösterisi sırasında çektiği görüntü.
    • Doğa kategorisindeki Mansiyon Ödülü'nü İsviçre'deki Bernese Oberland'de Brienz Gölü üzerindeki bir bayırı geçen dağ keçisi sürüsünün fotoğrafı aldı.
    • Doğa kategorisinde birincilik ödülünü alan Tamara Blazquez Haik'in kızıl akbaba fotoğrafı, İspanya'daki Monfrague Milli Park'ında çekildi.
    • Şehirler kategorisinde Halkın Seçimi Ödülü'ne layık görülen Junhui Fang'ın Çin'in Seda kentindeki Larung Gar Budist Akademisi'nde çektiği görüntü.
    • İnsan kategorisinde ikincilik ödülünü alan Yoshiki Fujiwara'nın fotoğrafı Hong Kong'daki Choi Hung Evi'nde çekildi.
    • Yarışmada Büyük Ödülü kazanan Chu Weimin'in 'Greenlandic' isimli fotoğrafı, Grönland'daki küçük bir adada bulunan balıkçı köyü Upernavik'te çekildi.
    • Doğa kategorisinde Halkın Seçimi Ödülünü alan Stas Bartnikas'ın çektiği etkileyici Colorado Nehri manzarası.
    • Doğa kategorisinde üçüncülük ödülünü alan Scott Portelli'nin fotoğrafı, Yeni Zelanda'daki Kaikoura Kanyonu'nda yiyecek arayışındaki yunusları gösteriyor.
    • Fotoğrafçı Danny Sepkowski'nin Hawai'deki Oahu şehrinin doğusunda çektiği dalga fotoğrafı, Doğa kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü
    • Şehirler kategorisinde ikincilik ödülünü alan Jassen Todorov'un 'Havacılık Çağı' isimli fotoğrafı, San Francisco Uluslararası Havalimanı'nda çekildi.
    İnsan kategorisinin kazananı Huaifeng Li'nin 'Showtime' isimli fotoğrafında, Çin'deki Licheng şehrinde akşam başlayacak bir opera performansına hazırlanan aktrisler görüntülendi.

    Dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından biri olan National Geographic Seyahat Fotoğraf Yarışması’nın kazananları belli oldu.

    Yarışmanın yapıldığı Doğa, Şehirler ve İnsanlar olmak üzere üç kategoride dünyanın dört bir yanından binlerce amatör ve profesyonel fotoğrafçı ödüller için yarıştı. Sputnik, yarışmayı kazanan ve dereceye giren karelerden bazılarını derledi.

    Etiketler:
    fotoğraf yarışması, National Geographic, National Geographic Gezgin Fotoğrafları Yarışması
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    Multimedya

    İnsan kategorisinin kazananı Huaifeng Li'nin 'Showtime' isimli fotoğrafında, Çin'deki Licheng şehrinde akşam başlayacak bir opera performansına hazırlanan aktrisler görüntülendi.
    2019 National Geographic Seyahat Fotoğrafı Yarışması’nda dereceye giren kareler
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